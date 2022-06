Coronavirus en Chine : Un habitant indiscipliné provoque un dépistage général

Pékin a lancé, lundi, une énième campagne de tests dans le district le plus peuplé du centre-ville, après un regain épidémique, lié à un bar fréquenté par un citoyen peu précautionneux.

La Chine est la dernière grande économie mondiale à maintenir une stratégie zéro Covid: placement en quarantaine des personnes testées positives, confinements ciblés ou encore tests PCR obligatoires. Cette politique nécessite de grandes ressources logistiques, humaines et économiques, face au variant Omicron qui s’est propagé rapidement dans toute la Chine, en mars-avril. Cette flambée épidémique a nettement reflué, ces dernières semaines.

Mais Pékin, où habitent 22 millions de personnes, a recensé ces derniers jours un nouveau foyer d’infection, quelques jours à peine après avoir levé la fermeture des restaurants, bars et salles de sport en vigueur en mai. Un habitant a été incriminé par les autorités pour s’être rendu, la semaine dernière, sans test PCR valide, dans plusieurs établissements de nuit du district central de Chaoyang, avant et après avoir eu de la fièvre.

Ce foyer, lié notamment à un bar en particulier, a conduit à l’infection d’au moins 183 personnes dans la capitale. Résultat: les autorités ont à nouveau fermé bars, établissements de nuit et karaokés dans plusieurs districts et notamment celui de Chaoyang, où certains restaurants ont également reçu l’ordre de rester portes closes.

Le district de Chaoyang, où se trouvent grands magasins haut de gamme, immeubles de bureaux et ambassades, a lancé lundi, un dépistage général pour ses 3,5 millions d’habitants et ses millions d’employés. Ils devront réaliser trois tests PCR en trois jours. Les autorités avaient bouclé plusieurs complexes résidentiels et centres commerciaux du district, durant le week-end.