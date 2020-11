Union européenne : Un hackeur s’introduit dans une vidéoconférence de l’UE

Un journaliste a découvert le code secret permettant d’accéder à une vidéoconférence des ministres de la Défense de l’Union européenne. La réunion a été annulée.

Selon la chaîne privée RTL Nieuws, le journaliste, Daniel Verlaan, s’est introduit dans une réunion sécurisée des ministres de la Défense de l’UE après avoir découvert un identifiant et une partie d’un code confidentiel sur l’image montrant la ministre néerlandaise de la Défense Ank Bijleveld travaillant à distance.

Ank Bijleveld, qui est soumise à une quarantaine, travaille à son domicile. Des documents se trouvant sur son bureau étaient visibles sur cette image, selon la chaîne. Le journaliste a découvert cinq des six chiffres du code secret et peu après a réussi à accéder à la réunion, a indiqué RTL. Les images montrent le journaliste souriant, en t-shirt noir, agitant les mains en direction des ministres. «Vous savez que vous faites irruption dans une conférence secrète ?», s’offusque alors le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell.