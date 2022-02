Canton de Zurich : Un harceleur veut les sous-vêtements d’une conseillère nationale

Depuis des mois, un homme demande à Meret Schneider, conseillère nationale des Verts du canton de Zurich, de lui vendre des vêtements qu’elle a portés. Elle a publié l’échange sur Twitter.

Mme Schneider a expliqué ne pas savoir comment le harcèlement avait commencé et bien qu’elle ait bloqué le numéro par le passé, son harceleur a réussi à la recontacter. Ce n’est pas la première fois qu’une telle mésaventure lui arrive. «Une fois à Uster, un monsieur n’a pas arrêté de me suivre. La police est intervenue et c’était fini. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’on me demande des informations sur mes vêtements. Il semble que les vêtements portés soient appréciés», dit-elle. Elle refuse toujours catégoriquement ces demandes.