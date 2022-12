Vaud: Un harnais intelligent pour faciliter la mobilité des malvoyants 

Testé à Lausanne, à Zurich, aux USA

Dès 2021, quelque 250 aveugles et malvoyants et des experts en basse vision ont participé à des tests à Lausanne, Zurich, Paris, Londres et en Californie. Des dispositifs Biped ont déjà été vendus en Suisse, en France, en Angleterre et aux Pays-Bas. Une première levée de fonds a généré 850’000 francs. La seconde vise 1,3 million de francs pour accompagner la phase de commercialisation. Avec en ligne de mire le marché américain dès 2024.