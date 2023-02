Musique : Un Harry Styles «privilégié» sacré artiste de l’année aux Brit Awards

«Cette nuit a été vraiment, vraiment spéciale pour moi et je ne l’oublierai jamais», a savouré la popstar britannique, également récompensée des prix d’album de l’année et meilleur album pop pour «Harry’s House», ainsi que celui de chanson de l’année, avec «As It Was».