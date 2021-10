Blackout en Suisse – Un hasard du calendrier a créé la panique électrique

Produire plus ou consommer moins

Dès la survenue des craintes de pénurie, le réflexe a été immédiat: si on risque de manquer d’électricité, alors il faut en produire plus. Or, il est aussi possible d’en consommer moins; surtout, d’en gaspiller moins. Le WWF estime que «40% de l’électricité que nous consommons au quotidien est gaspillée», notamment via les appareils à la technologie obsolète, ceux pour lesquels des alternatives plus efficaces existent (ampoules LED au lieu de halogène, par exemple), ou encore les éternels appareils et leurs lumières rouges lorsqu’ils sont en veille. «L’EPFZ estime qu'un pourcentage considérable de 6 à 14% de la consommation totale d'électricité d'un ménage est dû à la seule veille», note le WWF. Du côté de l’OFEN, on rappelle qu’il n’existe pas de statistique officielle du gaspillage d’électricité. Mais on sait où faire mieux: chauffages électriques (2700 GWh) et éclairage (3000 GWh) sont gourmands en électricité.