Armée suisse : Un haut gradé parle trop dans le train et critique Viola Amherd

Un officier aurait dévoilé des infos confidentielles de l’armée et critiqué des conseillers fédéraux au téléphone dans un wagon bondé. Le hic: un journaliste a pu tout entendre.

L’histoire pourrait coûter cher à un haut gradé de l’armée. En effet, un officier a pris le très fréquenté train Berne — Zurich de 18h02, s’est installé et s’est mis à travailler sur son ordinateur. Jusque-là, rien que du très banal. Là où les choses se corsent, c’est qu’il s’est mis à téléphoner dans un wagon bondé. Et qu’un journaliste de CH Media était assis près de lui.

Car le journaliste s’est très vite rendu compte, sur la base de l’ordinateur et de l’habit de son voisin, que celui-ci était un officier supérieur de l’armée et qu’il occupait une fonction dirigeante au sein de l’état-major général. Du coup, quand l’homme s’est mis à parler au téléphone d’une voix forte d’éléments confidentiels, ses propos ne sont pas tombés dans l’oreille d’un sourd. D’autant qu’ils étaient tout sauf anodins.

Appréciation de Poutine et critiques du Conseil fédéral

Le haut gradé a ainsi évoqué avec son interlocuteur téléphonique – un de ses collègues proches manifestement – la position de nos autorités par rapport à Poutine. Le président russe n’agirait ainsi pas de manière irrationnelle aux yeux de l’état-major de l’armée et il aurait pris un risque calculé en tentant en vain de renverser son homologue ukrainien Zelensky. Mais, toujours «selon notre estimation», souligne l’officier, Poutine serait apte à écouter ses conseillers et adapter sa stratégie.

Le pendulaire peu discret s’est également mis à critiquer à voix haute le Conseil fédéral et certains ministres. Il aurait ainsi traité la cheffe du Département de la défense Viola Amherd et le président de la Confédération Ignazio Cassis de «figures faibles» qui, en cas de crise, «se retrancheraient dans une boule de neige».

Enfin, l’homme a donné à son interlocuteur des conseils pour réussir une offre au Service de renseignement de la Confédération (SRC) et lui a révélé la meilleure façon d’aborder le responsable en question. Selon le journaliste, l’officier aurait décrit à haute voix au téléphone la vision du monde et la carrière de ce chef qui du coup est devenu facilement identifiable.

Il risque le licenciement

Le haut gradé a en outre mené une 2e conversation téléphonique pas plus discrète et pas moins imprudente. Il aurait ainsi évoqué un entretien avec l’attaché militaire suisse à Stockholm. Le sujet de l’échange aurait été l’état des négociations entre la Finlande et la Suède concernant leur projet d’adhésion à l’OTAN.