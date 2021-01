Diplomatie : Un haut responsable américain en visite à Alger

David Schenker, secrétaire d’États américain adjoint pour le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, est en visite dans la capitale algérienne pour tenter de renforcer le dialogue, notamment sur les questions bilatérales.

Sa visite sera l’occasion de «renforcer le dialogue et la concertation entre l’Algérie et les États-Unis sur les questions bilatérales ainsi que régionales et internationales d’intérêt commun, notamment le Sahara occidental, la situation en Libye et au Sahel», précise le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.