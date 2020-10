Hockey sur glace Un HC Bienne complètement dépassé s’incline à Berne

Les deux formations bernoises ont fait jeu égal en première période, mais le HC Bienne a totalement sombré en quelques minutes au deuxième tiers temps. Inti Pestoni (23e), Jeremi Gerber (28e), Henauer (31e) et Scherwey (34e) en ont profité pour dynamiter l’arrière-garde du HCB avec une facilité déconcertante. Le coach des Seelandais, Lars Leuenberger, a tenté de freiner l’élan des Ours en réclamant un temps mort après le 3-0. Sans succès. Les Bernois ont inscrit deux buts supplémentaires en troisième période (41e, 5-0 et 52e, 6-0).