Hockey sur glace: Un HC Bienne grandiose décroche un septième match décisif

Genève-Servette a tout de même pu toucher le trophée national jeudi, mais seulement du bout des doigts, lorsque Linus Omark, démarqué avec finesse par Teemu Hartikainen, s’est infiltré dans la zone de défense seelandaise avant de conclure d’un tir imparable sous la transversale (0-1). On jouait à peine depuis 13 minutes dans ce sixième acte lorsque le virtuose suédois du GSHC posait les bases de ce qui ressemblait alors à un possible triomphe genevois. Et soyons honnêtes: face à un Genève-Servette si costaud, si précis et aussi sûr de lui, la mission du HC Bienne, mené 3-2 dans la série et 0-1 après le premier tiers, semblait insurmontable.