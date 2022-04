Lausanne: Un hébergement d’urgence pour les travailleurs dans la précarité

Offre en gestation depuis plusieurs mois

Cette logique saisonnière prête le flanc à la critique des associations et collectifs de soutien aux personnes sans domicile, qui y voient une politique «violente et injuste». D’ailleurs, pour dénoncer ce choix politique, un collectif avait annoncé la mise en place dès le 1er mai d’un hébergement d'urgence autogéré à Lausanne. De son côté, Lausanne va lancer, dès ce week-end, un projet-pilote de sept mois. Une simple coïncidence et non une réponse à l’action du collectif, selon Eliane Belser, responsable de l’aide sociale d’urgence de la Ville. «Nous étions en train d’élaborer cette offre spéciale et inédite depuis novembre», a-t-elle soutenu.