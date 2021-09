Pacifique : Un hélico de la Marine américaine s’écrase en mer

L’appareil embarqué à bord de l’USS Abraham Lincoln s’est abîmé dans le Pacifique lors d’un vol de routine. Les opérations de sauvetage sont en cours.

L’appareil embarqué à bord de l’USS Abraham Lincoln effectuait un «vol de routine» , à un peu plus d’une centaine de mètres des côtes de San Diego lors de l’accident, survenu lundi à 16h30 (1h30 dans la nuit de mardi à mercredi en Suisse), a indiqué le commandement de la Marine américaine pour la zone Pacifique, dans un message sur Twitter.

«Les opérations de recherche et de sauvetage sont en cours avec de multiples moyens aériens et maritimes déployés par la Garde côtière et la Marine», ajoute le message.