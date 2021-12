Valais – Un hélico fortement endommagé après un atterrissage raté

Plus de peur que de mal. Samedi, vers 10h30, un pilote d’hélicoptère de 34 ans a voulu se poser sur la place d’atterrissage en montagne d’Alphubel, à Saas-Fee (VS). Or au cours de la manœuvre, l’appareil a été fortement endommagé. Au total, quatre personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère au moment des faits. Un occupant a été transporté à l’hôpital de Viège (VS) pour un contrôle médical. Il a pu quitter l’établissement hospitalier peu de temps après.