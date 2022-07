Genève: Un hélico mobilisé pour un jeune ivre qui avait fait faux bond à ses amis

Samedi après-midi, un groupe d’amis a eu des sueurs froides. Installée au bord du Rhône pour profiter du beau, l’équipe a perdu de vue l’un de ses membres. Inquiet pour leur camarde, vers 13h, le groupe a alerté les secours. «Le jeune homme était sous l’emprise de l’alcool et de stupéfiants. Nous avons mobilisé des moyens de recherches terrestres et aquatiques», indique Alexandre Brahier, porte-parole de la police cantonale. Un hélicoptère a également été déployé au-dessus du quartier de la Jonction pour retrouver le trentenaire. Le Service d’incendie et de secours a aussi participé à l’opération.