Méditerranée

Un hélicoptère canadien de l'Otan disparu en mer

L'armée de l'air grecque a perdu le contact avec un appareil canadien dans les eaux internationales de la mer Ionienne mercredi.

Un hélicoptère des forces canadiennes engagé dans une opération de surveillance de l'Otan est porté disparu dans les eaux internationales entre la Grèce et l'Italie, où des opérations de recherche sont en cours, a-t-on appris mercredi soir de sources officielles.

Les Forces armées canadiennes (FAC) ont expliqué que le contact avec l'hélicoptère, un CH-148 Cyclone déployé à bord de la frégate NCSM Fredericton, avait été «perdu alors qu'il participait à des exercices avec des membres alliés près de la Grèce», dans un message publié sur Facebook et Twitter.

«Les efforts de recherche et de sauvetage continuent», ont-elles ajouté sans préciser le nombre de personnes à bord de l'appareil, alors qu'une source militaire grecque évoquait plus tôt la présence de six personnes.