Japon: un hélicoptère militaire disparaît avec dix personnes à bord

«Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver le plus rapidement possible toutes les personnes qui se trouvaient à bord… en utilisant les navires et les avions des forces maritimes et aériennes d’autodéfense, ainsi que les navires de patrouille des garde-côtes», a dit à la presse Yasunori Morishita, un chef des GSDF.