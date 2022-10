Inde: un hélicoptère militaire se crashe dans l'Himalaya

Inde : Un hélicoptère militaire se crashe près de la frontière avec la Chine

Accrochage meurtrier

Les tensions ont été vives entre l’Inde et la Chine depuis un affrontement sanglant en juin 2020, à la frontière du Tibet et de la région indienne du Ladakh, qui a fait au moins vingt morts parmi les soldats indiens et quatre parmi les soldats chinois. À l’issue de cet accrochage meurtrier, les armées indienne et chinoise avaient dépêché des milliers de soldats en renfort le long de cette frontière contestée dans l’Himalaya, avant de commencer à les retirer le mois dernier. Ces heurts étaient les plus graves à opposer les deux puissances nucléaires, depuis la guerre éclair de 1962, qui avait vu la Chine l’emporter facilement sur l’Inde.