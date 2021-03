Haute-Savoie (F) : Un hélicoptère se crashe juste après le décollage

L’accident est survenu mardi après-midi aux Gets. Un des cinq occupants a été légèrement blessé.

Photo: Christophe Picut / Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Savoie (SDIS 74)

L’hélicoptère s’est retrouvé sur le flanc, en bordure de la route reliant les Gets à Morzine.

Le vol d’agrément que s’apprêtaient à effectuer quatre touristes a tourné court, mardi après-midi. Juste après avoir décollé, l’hélicoptère à bord duquel ils avaient pris place s’est crashé, au bord de la route reliant les Gets à Morzine, en Haute-Savoie (F). Selon «Le Dauphiné libéré» et FranceBleu, les quatre passagers et le pilote ont pu s’extraire de l’appareil. L’un d’eux a été légèrement blessé mais son état ne nécessitait pas une hospitalisation.