Valais: Un hélicoptère s’écrase avec cinq personnes à bord

Mardi, vers 7h45, un hélicoptère d’Air Zermatt a eu un accident sur le massif du Mont-Rose, au-dessus de Zermatt, près de la frontière italienne. Selon les premières informations, cinq personnes se trouvaient à bord. L’accident s’est produit à une altitude d’environ 4500 mètres dans le secteur du col Gnifetti, juste en dessous de la Capanna Margherita, le refuge le plus élevé d’Europe situé sur le territoire italien. Les causes de l’accident doivent encore être élucidées. Il semble que les personnes sont saines et sauves.