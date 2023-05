Sondage: Un Helvète sur deux va rester en Suisse pour les vacances

Sécurité prioritaire, mais les grèves, on s’en fiche

La guerre en Ukraine joue un rôle dans le sentiment de sécurité des Suisses. En effet, 42% des sondés considèrent que les voyages à l’étranger sont devenus moins sûrs en 2022. Mais 48% des personnes interrogées, emmenées par les jeunes, estiment qu’ils sont devenus plus sûrs l’an dernier, et ce, malgré les tensions géopolitiques en Europe. Cela dit, la sécurité et l’approvisionnement sur les lieux restent prioritaires pour 89% des sondés. La menace terroriste et le taux de criminalité sont aussi largement déterminants pour deux Suisses sur trois. En revanche, le risque de catastrophes naturelles (60%) et de grèves (53%) semble moins préoccuper.