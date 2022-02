Virus : Un héron du parc animalier de Berne touché par la grippe aviaire

Le virus a été détecté chez un oiseau retrouvé mort dans un enclos. La Confédération se prépare à d’éventuelles mesures pour empêcher la propagation de l’épizootie.

«L’Institut de virologie et d’immunologie IVI est en train de déterminer s’il s’agit d’un variant hautement contagieux», explique l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), mardi, dans un communiqué. «Si cette suspicion devait se confirmer, il faudra prendre des mesures pour protéger les effectifs de volailles domestiques, afin d’empêcher tout contact avec des oiseaux sauvages», prévient-il.

Berne rappelle que la grippe aviaire est en train de sévir dans toute l’Europe. On signale même une hécatombe chez les oiseaux d’eau sur les côtes de la mer du Nord. Des cas isolés ont été signalés dans le Bade-Wurtemberg, en Bavière et même tout près de Schaffhouse, et plus de 1 million de volailles ont dû être abattues en France. «Le risque que des oiseaux migrateurs introduisent le virus en Suisse est permanent, raison pour laquelle les mesures préventives applicables le long des grands lacs et cours d’eau du Plateau sont maintenues au moins jusqu’au 15 mars», explique l’OSAV.