Ouganda : Un hippopotame avale un enfant et le recrache vivant

Le garçonnet a reçu un vaccin contre la rage et a pu quitter l’hôpital sain et sauf.

Un miracle de Noël? Le «Telegraph» raconte la folle histoire d’un petit Ougandais de 2 ans, traumatisé mais sain et sauf après avoir vécu une terrifiante expérience. Selon le média britannique, Paul était en train de jouer près de chez lui, à environ 700 mètres des rives du lac Edouard, quand un hippopotame a surgi. L’animal a attrapé le garçonnet entre ses énormes mâchoires et était en train de l’avaler quand un habitant du coin a vu ce qui était en train de se passer.

Herbivore mais dangereux

«C’est le premier incident de ce type, où un hippopotame sort du lac Edward et attaque un jeune enfant», a indiqué la police locale dans un communiqué. La bête a «attrapé le garçon par la tête et avalé la moitié de son corps. C’est grâce au courage de Chrispas Bagonza, qui était dans les environs et qui a effrayé l’hippopotame en le caillassant, que l’enfant a été relâché», poursuit le communiqué.