Wilbur Soot : Un hit avec une captivante romance

à sens unique

Célèbre youtubeur et streamer, Wilbur Soot est en passe de le devenir également en tant que chanteur.

Si Wilbur Soot est ainsi bien connu des gamers, il est en passe de le devenir aussi auprès des amateurs de musique. Ceci grâce à une série de trois morceaux qui racontent la fascination, non réciproque, qu’éprouve un e-boy pour une e-girl. Le malheureux est ado dans «I’m In Love With An E-Girl», jeune adulte dans «Internet Ruined Me» et adulte dans «Your New Boyfriend». C’est avec ce dernier morceau, dont le clip est sorti le 11 décembre 2020, que Wilbur Soot est en train de faire un carton. Le 6 janvier 2021, la chanson dans laquelle on apprend que l’e-girl a trouvé l’amour dans les bras d’un certain Jared, ce qui rend fou de jalousie l’e-boy, était classée 2e titre le plus viral dans le monde sur Spotify.