ONU : «Un hiver de grogne mondiale se profile à l’horizon»

«La crise du pouvoir d’achat se déchaîne, la confiance s’effrite, les inégalités explosent, notre planète brûle», et malgré tout, «nous sommes bloqués par un dysfonctionnement mondial colossal», a déclaré mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres , en ouvrant cette semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations unies.

«Ces crises menacent l’avenir même de l’humanité et le destin de la planète », a-t-il estimé. «Ne nous berçons pas d’illusion. Nous sommes dans une mer agitée. Un hiver de grogne mondiale se profile à l’horizon.»

Omniprésente guerre en Ukraine

Avec notamment une intervention mercredi du président ukrainien Volodymyr Zelensky - par vidéo grâce à une autorisation spéciale votée la semaine dernière par les États membres - et un Conseil de sécurité jeudi au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Mais les pays du Sud s’agacent de plus en plus que les Occidentaux focalisent leur attention sur l’Ukraine. Pour tenter de répondre aux inquiétudes de certains pays, Américains et Européens organisent mardi une réunion ministérielle sur la sécurité alimentaire, conséquence de cette guerre dont souffre toute la planète.