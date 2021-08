Évian (F) : Un home pour personnes âgées prêt à s’effondrer

Des malfaçons majeures ont été relevées sur ce bâtiment, pourtant relativement récent. La Ville doit détailler ce vendredi son plan d’évacuation des 92 pensionnaires.

Le home pour personnes âgées des Verdannes, à Évian (F), bien que datant seulement de 2007, n’est pas sûr: certains éléments structuraux présentent un risque immédiat de rupture, rapporte «Le Dauphiné libéré», qui évoque des malfaçons majeures. La Ville a donc pris un arrêté urgent et décrété l’interdiction d’habiter, d’utiliser et même d’accéder à l’établissement. Les 92 pensionnaires doivent donc en être évacués au plus vite.