Entraide judiciaire : Un homicide à Sargans (SG) conduit 34 mafiosi en prison

Ce procès boucle une enquête d’envergure faisant suite à un homicide commis à Sargans (SG) en 2017, lorsqu’un Italien de 28 ans a tué un compatriote de 40 ans derrière le club italien «Capannina» près de la gare de Sargans. Au lendemain du crime, des rumeurs faisaient état de possibles liens avec la mafia comme motif de l’homicide. Le rapport annuel de Fedpol de 2021 indiquait qu’il s’agissait du point de départ de deux enquêtes menées en parallèle entre la Suisse et l’Italie. «Il s’agit de la pièce décisive du puzzle que les autorités italiennes attendaient pour mener à bien leur grande opération contre la ‘Ndrangheta, l’organisation mafieuse italienne la plus représentée en Suisse», poursuit le rapport de Fedpol.

Un élément déclencheur

Toujours selon le rapport de Fedpol, un véhicule suspect, qui aurait été utilisé pour des voyages commerciaux entre l’Italie et la Suisse, a été contrôlé le 16 novembre 2021 par la police cantonale zurichoise sur le parking d’un suspect. Un pistolet et des munitions ont été trouvés dans un compartiment caché sous le siège du conducteur. Les perquisitions à grande échelle qui ont suivi en Italie et en Suisse ont été un succès total pour la coopération italo-suisse. Au total 98 personnes ont pu être arrêtées en Italie et six en Suisse. Un kilo de cocaïne a notamment été saisi dans un congélateur à Saint-Gall.