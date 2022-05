Test : Un hommage épatant rendu au valeureux Ash Williams

«Evil Dead:The Game» promet de belles passes d’armes dans une ambiance horrifique tirée de la franchise.

Dans cette adaptation vidéo­ludique du long métrage réalisé en 1981 par Sam Raimi et de la franchise devenue emblé­matique grâce notamment à la série télé, on incarne Ash Williams ou l’un de ses amis dans un jeu d’action multijoueur en coopération.

Au choix, on peut rejoindre une équipe de quatre survivants ou revêtir le rôle d’un immonde démon. Les «gentils» doivent ainsi explorer les alentours afin de récupérer une tonne d’armes et trouver les objets indispensables pour sceller la faille. Quant au «méchant», il est chargé de les empêcher de le renvoyer en enfer en les harcelant constamment.

Jouer un rescapé ou le démon de Kandar est particulièrement jouissif dans ce titre asymétrique. Que l’on découpe un cadavéreux en deux à l’aide de la tronçonneuse d’Ash ou que l’on prenne le contrôle d’une monstruosité, les graphismes réalistes et les effusions de sang sont prodigieux. À la fois fun et éprouvant, «Evil Dead: The Game» est un pur divertissement. Reste quelques soucis d’équilibrage et un contenu un peu famélique, en tout cas au lancement.