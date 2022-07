Test : Un hommage rutilant aux valeureuses Tortues Ninja

Leonardo et ses copains verdâtres brillent de mille feux dans la dernière pépite signée Tribute Games.

Personnages, véhicules, armes, objets et décors: chaque élément est directement inspiré de la série télé de 1987 et majestueusement mis en scène grâce à des graphismes en pixel art de toute beauté. Sans oublier un casting exceptionnel. On peut ainsi incarner Splinter, April et même Casey Jones aux côtés de nos quatre reptiles bossus préférés. Chaque héros possède ses propres attributs et attaques spéciales, qu’on déclenche avec joie contre l’abominable Shredder et sa bande de bras-­cassés du Clan des Foot dans une ambiance de folie. En effet, on ressent vraiment l’impact des coups qu’on porte.