États-Unis : Un hommage sera rendu au policier tué au Capitole

Brian Sicknick avait succombé à ses blessures après avoir été blessé lors l’invasion du Capitole le 6 janvier. Son corps sera exposé dans la Rotonde.

Un honneur rare

«Le Congrès américain est uni dans le chagrin, la gratitude et la reconnaissance solennelle pour le service et le sacrifice de l’officier Brian Sicknick» ont déclaré la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, vendredi dans un communiqué.