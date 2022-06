Fribourg : Un homme a disparu depuis mardi matin

La Police cantonale a lancé ce 14 juin un avis de disparition concernant un habitant de Bulle.

Un homme âgé de 51 ans a disparu de son domicile à Bulle (FR) depuis 9h30, ce mardi. Les forces de l’ordre de Fribourg sont à sa recherche, indiquent-elles dans un avis. Aveugle de l'œil droit et souffrant d’autisme, Gilles A. mesure 178 cm, est de corpulence moyenne avec un léger embonpoint et a des cheveux

foncés. Au moment de sa disparition, il portait un jeans et un t-shirt noir avec une inscription de couleur blanche. La Police cantonale informe également qu’il apprécie particulièrement l’usage des transports publics.