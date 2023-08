Haute-Savoie (F): Un homme a poignardé son épouse à Sciez

Un homme de 45 ans a poignardé son épouse mercredi 2 août à Sciez, en Haute-Savoie (F). La femme a été touchée au niveau du cou et du torse, mais son pronostic vital n’est pas engagé, rapporte «Le Messager». La victime a été retrouvée dans la rue, avec ses enfants, par les gendarmes qu’un voisin avait appelés. L’agresseur, qui n’était plus sur les lieux, a été interpellé dans la journée. Inséré socialement et inconnu de la justice, il a reconnu les faits et été mis en examen pour tentative d’homicide aggravée sur conjoint par le Parquet d’Annecy (F).