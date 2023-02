Pakistan : Homme accusé de blasphème lynché à mort par la foule

Des centaines de jeunes Pakistanais ont pris d’assaut samedi un poste de police du Penjab où avait été enfermée la victime, un musulman accusé d’avoir profané le Coran, et l’ont tuée.

Des centaines de personnes ont pris d’assaut le poste de police où cet homme était détenu pour assurer sa protection, dans le district de Nankana situé dans la province du Pendjab, à quelque 80 km de la capitale provinciale Lahore. Les émeutiers ont blessé des agents et dévasté les locaux avant de battre l’homme à mort.

La victime, un trentenaire, était accusée d’avoir profané le Coran, le texte sacré des musulmans. «La foule a pris d’assaut le poste de police et battu l’homme à mort», a déclaré le porte-parole de la police locale Waqas Khalid. «Après l’avoir tué, ils ont tenté de brûler son corps», a-t-il ajouté.

Un sujet hautement inflammable

La police mène une enquête pour identifier les auteurs du crime, a souligné Wagas Khalid. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux montrent des centaines de jeunes gens faisant le siège des locaux de la police. Parmi eux, un homme escalade un portail à l’aide d’une échelle avant de l’ouvrir. La foule se rue alors à l’intérieur et fracasse les fenêtres.

Le blasphème est un sujet hautement inflammable au Pakistan, où même des accusations dénuées de preuves peuvent attiser la colère des foules et susciter des explosions de violence. Selon les associations de défense des droits de l’homme, les accusations de blasphème y sont largement utilisées pour des règlements de comptes personnels, les minorités constituant la cible principale.

En décembre 2021, un directeur d’usine sri-lankais travaillant au Pakistan avait été battu à mort et brûlé par une foule en colère à la suite d’accusations de blasphème. En 2017, un étudiant, Mashal Khan, avait été lynché à la suite de rumeurs l’accusant d’avoir posté des commentaires blasphématoires en ligne. Un couple de chrétiens avait été lynché dans le Pendjab en 2014 et leurs restes avaient été retrouvés brûlés dans un four après de fausses accusations de profanation du Coran.