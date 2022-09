Un homme acquitté en appel après deux ans de détention à Genève

Arrêté en Hongrie en octobre 2020, condamné en janvier 2022 à 6 ans et demi de prison pour brigandage aggravé par le Tribunal correctionnel, un gitan roumain de 48 ans a retrouvé sa liberté le 14 septembre. Après presque deux ans d’incarcération, il a été acquitté en appel, au bénéfice du doute. La quadragénaire qui avait été effroyablement tabassée voici onze ans, en octobre 2011, lors du cambriolage de son appartement de Varembé, ne saura donc probablement jamais qui lui avait fracturé la mâchoire, cassé les dents, brisé une côte et perforé un poumon, la laissant inconsciente entre la vie et la mort.