Jura bernois : Un homme âgé dépossédé de sa montre à la gare de Moutier

La police cantonale bernoise a été informée qu’un brigandage s’était produit le lundi 2 janvier, vers 15h00, devant la gare à Moutier (BE). Selon les informations actuelles, un homme âgé se trouvait sur le trottoir devant l’immeuble de l’avenue de la Gare, à l’ouest du parking, lorsque deux individus se sont approchés de lui. L’un d’eux l’a fait tomber au sol et s’est emparé de sa montre-bracelet tandis que l’autre se trouvait à proximité, sans intervenir. Les deux individus ont ensuite pris la fuite en direction de la gare.

L’homme âgé a été légèrement blessé durant les faits et s’est rendu par ses propres moyens à l’hôpital. Selon les signalements reçus, l’un des auteurs est de peau blanche, a près de 30 ans, mesure environ 1m70, est de corpulence musculeuse, avec des cheveux foncés et portait un élégant manteau noir. Le deuxième auteur est également de peau blanche, plus âgé que l’autre et plus fin de corpulence. Les deux individus ont parlé entre eux dans une langue étrangère, sans plus de précisions, selon le communiqué de la police cantonale bernoise, qui lance un appel à témoins.