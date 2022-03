Zurich : Un homme agressé chez lui décède à l’hôpital

Le drame s’est produit la semaine dernière dans le quartier d’Alstetten. Un homme de 58 ans est décédé des suites de ses blessures 6 jours plus tard à l’hôpital.

Lors d’une dispute jeudi dernier dans un appartement du Kreis 9 à Zurich, un homme de 58 ans a été attaqué par un inconnu et grièvement blessé, rapporte ce jeudi «20 Minuten». Comme l’a annoncé la police municipale de Zurich, l’homme est décédé des suites de ses graves blessures six jours plus tard à l’hôpital.