«Au début, les policiers restaient cachés. Et tout d’un coup, ça courrait dans tous les sens. Je n’avais jamais vu ça. Surtout que quelques-uns étaient casqués et lourdement armés», explique un témoin. La police confirme un gros déploiement, mardi soir vers 18h, à Payerne. «On nous a signalé qu’un homme avait exhibé une arme longue sur son balcon. Nous n’avons donc pas pris de risque et avons sorti les gros moyens. Du coup, oui, il y avait pas mal de gendarmes et des collègues fribourgeois étaient aussi là en renfort. Je conçois que ça pouvait être impressionnant», détaille un porte-parole.