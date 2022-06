Etats-Unis : Un homme armé arrêté près du domicile d’un juge de la Cour suprême

L’individu «a proféré des menaces» à l’encontre de Brett Kavanaugh, magistrat conservateur de la plus haute juridiction américaine.

Getty Images via AFP

Placé en détention

D’après le quotidien, les forces de l’ordre avaient été informées du danger qu’il représentait et l’ont arrêté avant qu’il n’atteigne la maison du juge.

«En colère»

Il était «en colère» à cause du projet d’arrêt sur l’avortement et d’une série de fusillades meurtrières contre une école au Texas ou un supermarché fréquenté par des Afro-Américains dans l’Etat de New York, selon le quotidien.