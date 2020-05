Cavale meurtrière d'un forcené

La pire tuerie qu'ait connue le Canada

Après une longue cavale meurtrière, l'homme, âgé de 51 ans, a été abattu par la police ce dimanche en Nouvelle-Écosse.

Seize scènes de crime

Il a été abattu par la police dimanche en fin de matinée près d'Halifax, la capitale de la province, à l'issue d'une cavale meurtrière de plus de 12 heures et de 100 km. Il en a effectué une partie à bord d'une voiture ressemblant à celles de la police, et vêtu d'au moins en partie d'un uniforme de policier.

«Motivation» initiale

La tuerie avait débuté samedi en fin de soirée dans une maison de la paisible commune rurale et côtière de Portapique, qui compte une centaine d'âmes. Appelée par des voisins qui avaient entendu des coups de feu, la police a découvert sur place plusieurs cadavres, à l'intérieur et devant une maison. Le tueur présumé était introuvable et plusieurs incendies ont été signalés dans les parages peu après. Commençait alors une chasse à l'homme qui allait durer toute la nuit et la matinée.