Royaume-Uni : Un homme armé tué lors d’une confrontation avec la police à Londres

L’individu a été stoppé par les forces de l’ordre alors qu’il se trouvait dans un véhicule, à la jonction de Kensington Road et Palace Gate. L’incident n’est «pas traité comme du terrorisme».

«Des coups de feu ont été tirés»

La police a expliqué avoir été prévenue vers 15H00 (GMT et locales) qu’un homme muni d’une arme à feu avait été vu entrant dans une banque et des bureaux de paris à Marloes Road, dans l’ouest de Londres avant de monter dans un véhicule et de quitter les lieux.