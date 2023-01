Vevey (VD) : Un homme arrêté après plusieurs vols dans des voitures

Mercredi 4 janvier, après qu’une femme a signalé le vol de son sac à main et de son téléphone dans sa voiture, les gendarmes vaudois ont interpellé un ressortissant algérien de 31 ans. Les recherches ont permis de localiser le téléphone de la victime dans le bâtiment du centre EVAM de Vevey, puis de procéder à l’arrestation du suspect, qui avait pris la fuite en trottinette électrique.

Après avoir perquisitionné la chambre, les forces de l’ordre ont pu retrouver le sac à main et le téléphone volés, ainsi que de nombreux objets de provenance douteuse et 117,5 grammes de cannabis. L’homme était déjà sous le coup de trois mandats d’arrêt et est également suspecté de nombreux autres vols dans des voitures, toutes stationnées à Vevey.