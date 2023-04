Un homme arrêté pour s’être baigné dans l’enclos des rhinocéros

Un homme a été arrêté mercredi, au zoo d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour avoir fait irruption dans l’enclos de la faune africaine et s’être baigné dans les douves, sous le regard étonné de rhinocéros et d’antilopes, a-t-on appris auprès de l’établissement. Des images de l’incident publiées sur les réseaux sociaux montrent l’individu vêtu d’un simple maillot de corps faisant la planche dans l’eau, avant de se laver le visage et les cheveux.