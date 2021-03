Le 5 novembre 2019, un automobiliste a contacté la police cantonale bernoise pour signaler qu’il avait rencontré un homme trempé et blessé en contrebas du Griesalp à Kiental, sur la commune de Reichenbach im Kandertal, au sud du lac de Thoune. La personne blessée a indiqué à la police avoir été poussée dans un ravin par une connaissance. Cette dernière, un Suisse âgé aujourd’hui de 63 ans, a ensuite été interpellée et placée en détention.

Les enquêteurs ont trouvé des similitudes entre cet événement et une autre affaire remontant au 29 mai 2019. À cette date, un homme sans vie, d’origine afghane et âgé de 18 ans, avait été retrouvé dans le Gornernbach, à Kiental. Au cours des clarifications et des examens médico-légaux, aucune indication supposant l’intervention d’une tierce personne n’avait pu être établie dans un premier temps. En raison des soupçons de liens possibles entre les deux affaires, le dossier a été rouvert et des investigations supplémentaires ont été menées.