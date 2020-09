Nidau (BE) : Un homme blessé et dévalisé lors d’une agression

Un groupe d’individus a agressé un homme de 24 ans qui roulait à vélo à Nidau dans la nuit du 22 au 23 août, a annoncé ce mercredi la police cantonale bernoise. Un appel à témoins a été lancé.

Un homme qui se déplaçait à vélo sur la route Dr. Schneider à Nidau (BE) le dimanche 23 août a été brusquement agressé par un groupe composé de plusieurs jeunes hommes vers 03h00. Le cycliste a reçu plusieurs coups de poing et de pied avant que les auteurs ne se détournent de lui et le laisse s’éloigner à vélo.