Bienne: Un homme blessé par arme blanche lors d’une altercation se rend à la police

Selon les premiers éléments, une altercation s’est produite entre l’homme en question et une deuxième personne à proximité du giratoire de la Rue des Marchandises/Rue de Morat à Bienne. C’est lors de celle-ci que l’homme a subi plusieurs blessures par arme blanche au niveau du torse. L’auteur, inconnu, a ensuite quitté les lieux dans une direction inconnue. Les éléments d’enquête actuels indiquent que plusieurs passants se trouvaient à l’endroit mentionné entre 02 h 00 et 02 h 30 et ont pu observer les faits.