Vaud : Un homme blessé par des coups de feu à Lausanne

La victime a été atteinte à une jambe lundi vers 8 h dans le quartier de Maillefer, mais ses jours ne sont pas en danger. Selon les autorités, le blessé et l’auteur des tirs se connaissaient.

La brigade du Détachement d’action rapide et de dissuasion de la police cantonale vaudoise est intervenue lundi matin pour permettre l’arrestation de l’auteur de tirs qui ont fait un blessé dans le quartier de Maillefer, à Lausanne.

L’auteur des coups de feu a été interpellé peu après en ville de Lausanne par les membres du groupe d’intervention de la Police de Lausanne et du Détachement d’action rapide et de dissuasion de la police cantonale vaudoise. Il s’agit d’un ressortissant turc âgé de 40 ans. Les premiers contrôles ont permis d’établir que l’auteur et la victime se connaissaient.