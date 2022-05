Lausanne: Un homme chute par la fenêtre de son logement social

Les habitants du quartier de Chailly, à Lausanne, ont été les témoins d’une scène traumatisante, vendredi soir vers 18h. Celle d’un homme couché sur le trottoir, ensanglanté, après être tombé par sa fenêtre deux étages plus haut.

«Je l’ai vu assis sur le rebord, il avait l’air de profiter du soleil, avec ses écouteurs, raconte un voisin. Je me suis dit, c’est dangereux, il ne devrait pas faire ça. Je suis parti 5 minutes et quand je suis revenu il était en bas. La police et l’ambulance sont arrivés très vite.» Plusieurs habitants du quartier ou du bâtiment s’accordent à dire que l’homme, placé dans cet hôtel par les services sociaux, avait un problème de dépendance à l’alcool.