Soleure Un homme condamné à dix ans de prison pour meurtre

Un quinquagénaire a été condamné à l’emprisonnement à Soleure pour meurtre. Le Suisse avait tué son gendre de deux coups de feu en 2017.

Le procureur a exigé une peine de prison de 16 ans et six mois pour meurtre et mise en danger de la vie.

Le coupable doit purger une peine de dix ans de prison imposée par le tribunal de district de Bucheggberg-Wasseramt à Soleure pour meurtre. Le Suisse avait tué son gendre de deux coups de feu en 2017. L’homme avait agi «particulièrement sans scrupule», a-t-il déclaré mercredi dans le raisonnement du jugement. En fait, l’homme, qui a grandi en Macédoine du Nord, est resté calme et détendu. Ses aveux, ses remords et le fait qu’il ait alerté la police ont eu un effet atténuant.

Le 20 février 2017, la fille du condamné et son mari se sont disputés. Le jeune homme de 57 ans est venu et a tiré sur le gendre à bout portant - devant sa fille.

«Sauver l’honneur de la famille»

Au procès, le Suisse s’est excusé pour son acte. "Je suis vraiment désolé. Je me considère comme coupable », a-t-il déclaré la semaine dernière en albanais devant le tribunal de district. Il a essayé de ne pas blesser gravement son gendre. Le procureur a exigé une peine de prison de 16 ans et six mois pour meurtre et mise en danger de la vie. L’homme de 57 ans a en fait exécuté son gendre. Il voulait ainsi éliminer la source des tensions au sein de la famille.