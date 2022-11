Coupe du monde: Un homme avec un drapeau arc-en-ciel pendant le match 

Qatar 2022 : Un homme court avec un drapeau arc-en-ciel pendant Portugal - Uruguay

Après sa course, le spectateur a été attrapé par le service d’ordre.

Un homme portant un drapeau arc-en-ciel et vêtu d’un tee-shirt de soutien aux femmes iraniennes et à l’Ukraine a pénétré lundi en courant sur la pelouse du stade de Lusail à Doha pendant la rencontre du Mondial entre le Portugal et l’Uruguay.