Un homme dans un état critique après des coups de feu

Les faits se sont produits à Boll et dans ses environs.

Vendredi soir, aux alentours de 22 h 40, la police cantonale bernoise a été prévenue que des coups de feu avaient été tirés dans un restaurant à Boll (BE). Sur place, les forces d’intervention ont découvert un homme présentant plusieurs blessures par balle. Il a été transporté à l’hôpital dans un état critique.

Des recherches ont immédiatement été lancées pour retrouver l’auteur éventuel du crime. Peu avant 23 h, la police cantonale a été informée d’un accident à G!umligen (BE), une proche commune. Sur place, elle n’a trouvé qu’un véhicule vide. «En raison de la proximité géographique et temporelle, il n’a pas pu être exclu qu’il existe un lien possible entre les deux événements», écrit la police dans un communiqué de presse.