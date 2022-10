Canton de Berne : Un homme de 21 ans décède cinq jours après son accident de voiture

Lors d’un accident de voiture à Langenthal (BE) mercredi, le passager avait été grièvement blessé et transporté à l’hôpital dans un état critique. Il est décédé samedi soir, annonce ce dimanche la police cantonale bernoise.

Le conducteur de 22 ans et le passager de 21 ans circulaient en direction de Bützberg (BE) lorsque leur voiture a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec le pilier d’un pont. Les deux hommes ont été grièvement blessés. Le jeune Suisse décédé était domicilié dans le canton de Berne. L’enquête se poursuit sous la direction du Ministère public régional d’Emmental-Oberaargau.